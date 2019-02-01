Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора

Трамп заявил, что США окончательно выйдет из ракетного договора за шесть месяцев

Фото: AFP

Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/49b/7a7/5c549b7a74eef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/49b/7a7/5c549b7a74eef.jpg 2019-02-01T21:19:47+02:00 США Трамп заявил, что США окончательно выйдет из ракетного договора за шесть месяцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что завтра, 2 февраля, США начнут шестимесячный период выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в заявлении президента США, размещенном на сайте Белого дома.

"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", - подчеркнул Трамп.

"Завтра Соединенные Штаты приостановят свои обязательства в соответствии с ДРСМД и начнут процесс выхода из договора, который будет завершен через 6 месяцев, если Россия не возобновит его соблюдение путем уничтожения всех ее ракет, пусковых установок и связанного с ними оборудования, которое нарушает договор", - заявил Трамп.

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Он добавил, что союзники по НАТО полностью поддерживают США, потому что они понимают угрозу, которую представляют нарушения России и риски гонки вооружений, которые возникают в случае игнорирования этих нарушений.

"Соединенные Штаты полностью придерживались Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на протяжении более чем 30 лет, но мы не будем оставаться отягощенными его положениями, когда Россия искажает их своими действиями. Мы не можем быть единственной страной в мире, которая в одностороннем порядке связана этим договором, или любым другим. Мы будем двигаться в направлении разработки наших собственных военных опций и будем работать с НАТО и нашими союзниками и партнерами, чтобы не допустить каких-либо военных преимуществ России в результате ее неправомерных действий", - подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что его администрация остается приверженной эффективному контролю над вооружениями, для чего все страны должны честно выполнять свои обязательства.

"Мы остаемся готовыми участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые будут отвечать этому критерию, и важно, если это будет сделано, – развивать, наверное впервые в истории, выдающиеся отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровне. Это станет фантастической делом для России и Соединенных Штатов, и также будет большим делом для мира", – заявил президент США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.

Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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