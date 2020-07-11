Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение перебросить часть американского воинского контингента с территории Германии в Польшу. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью одному из обозревателей газеты Washington Post и телеканала Fox, передает ТАСС.

Реклама

Трамп уточнил, что часть войск будет перенесена "в две разные точки, в том числе в Польшу".

"Я верну около половины (военнослужащих) домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого", – добавил американский лидер.

Читайте также: Пентагон намеренно тормозит вывод американских военных из Германии

В настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли представили 29 июня Трампу в Белом доме окончательные предложения, касающиеся американского воинского контингента на территории ФРГ. Пентагон объявил, что Трамп одобрил эти соображения, предусматривающие передислокацию 9,5 тыс. военнослужащих.

В тренде Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости

Реклама

Ранее в МИД Германии прокомментировали отношения с США из-за вывода войск.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама