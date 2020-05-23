Трамп перечислил всю свою зарплату за первый квартал на разработку лекарств против коронавируса

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Ранее американский лидер также перечислил министерству страны 100 тыс. долларов на борьбу с пандемией.
Заметим, что после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. долларов в год. Но по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Он уже перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,2 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.
Ранее сообщалось, что глава Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса.
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