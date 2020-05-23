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Трамп перечислил всю свою зарплату за первый квартал на разработку лекарств против коронавируса

23 мая, 00:57

Елена Кузьмич

Ранее американский лидер перечислил 100 тыс. долларов на борьбу с пандемией

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее американский лидер также перечислил министерству страны 100 тыс. долларов на борьбу с пандемией.

Заметим, что после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. долларов в год. Но по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели. Он уже перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,2 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что глава Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США зарплаты вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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