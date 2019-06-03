Трамп перед началом визита в Британию обозвал мэра Лондона неудачником

Мэр Лондона Садик Хан накануне обвинил американского президента в фашистской риторике

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп перед началом своего визита в Великобританию грубо высказался в отношении мэра Лондона Садика Хана, который накануне обвинил американского президента в фашистской риторике. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, обнаружил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов – безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он – отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", – написал президент США.

Дональд Трамп сравнил Садика Хана с мэром Нью-Йорка де Блазио, "который также ужасно работал".

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита", - отметил Трамп, подчеркнув, что его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту.

Как сообщает Sky News Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Великобританию с трехдневным визитом.

Государственный визит осуществляется по приглашению Ее Величества Елизаветы II.

Ранее мы писали, что мэр Лондона предложил недовольным победой Трампа американцам переехать в Британию.

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