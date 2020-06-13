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Трамп перенес свой первый после перерыва предвыборный митинг: что произошло

13 июня, 07:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Проведение предвыборных митингов было остановлено из-за пандемии COVID-19

Проведение первого после длительного перерыва предвыборного митинга президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решили перенести. Об этом в Twitter написал Дональд Трамп, который ранее рассказал, чем будет заниматься, если не выиграет выборы.

"Ранее мы запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. Но, к сожалению, он тогда совпал бы с Днем свободы (Juneteenth, праздник, отмечаемый в США 19 июня – Ред.). Многие мои друзья и сторонники среди афроамериканцев обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты из уважения к этому празднику. Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их запросы", - написал американский президент.

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Дональд Трамп также сообщил, что более 200 тыс. человек захотели приобрести билеты на это мероприятие.

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Как известно, проведение предвыборных митингов было остановлено из-за пандемии COVID-19.

Напомним, последние две недели в США проходили масштабные протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жесткого задержания полицейскими.

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Тем временем в Белом доме заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах Америки в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии.

О том, какое лекарство от коронавируса создали в США, смотрите в сюжете.

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США митинг Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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