Трамп поддержал бойкот Harley Davidson

Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж, заявил президент США

Президент США Дональд Трамп поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley Davidson, что стало очередным поворотом в споре компании и президента по поводу пошлин на сталь.

Базирующаяся в Висконсине компания ранее в этом году объявила о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.

Трамп подверг критике Harley Davidson, призвав к введению повышенных, целенаправленных налогов и пригрозив создать стимулы для привлечения в США иностранных производителей для усиления конкуренции.

"Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия", – заявил Трамп.

Компания Harley Davidson неоднократно отказывалась комментировать заявления Трампа. В воскресенье она также была недоступна для комментариев.

По оценкам компании, пошлины ЕС обойдутся ей в 30-45 млн долларов до конца года и в 90-100 млн долларов в год.

В субботу, 11 августа, Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит отпуск.

Мотоциклетные компании, расположенные за пределами США, включают японские Honda Motor и Yamaha, европейские BMW и Ducat, индийские Hero MotoCorp и Bajaj Auto и другие.

Страны Евросоюза поддержали план ответных мер на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Так, представители государств ЕС в ходе встречи в Брюсселе 14 июня договорились о введении 25% пошлины на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, – мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты и другие товары.