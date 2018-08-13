Трамп поддержал бойкот Harley Davidson

Сегодня, 09:47

Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж, заявил президент США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley Davidson, что стало очередным поворотом в споре компании и президента по поводу пошлин на сталь.

Базирующаяся в Висконсине компания ранее в этом году объявила о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.

Трамп подверг критике Harley Davidson, призвав к введению повышенных, целенаправленных налогов и пригрозив создать стимулы для привлечения в США иностранных производителей для усиления конкуренции.

"Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия", – заявил Трамп.

Компания Harley Davidson неоднократно отказывалась комментировать заявления Трампа. В воскресенье она также была недоступна для комментариев.

По оценкам компании, пошлины ЕС обойдутся ей в 30-45 млн долларов до конца года и в 90-100 млн долларов в год.

В субботу, 11 августа, Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит отпуск.

Мотоциклетные компании, расположенные за пределами США, включают японские Honda Motor и Yamaha, европейские BMW и Ducat, индийские Hero MotoCorp и Bajaj Auto и другие.

Страны Евросоюза поддержали план ответных мер на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Так, представители государств ЕС в ходе встречи в Брюсселе 14 июня договорились о введении 25% пошлины на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, – мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты и другие товары.
США, Трамп, пошлины, Harley-Davidson
Источник:

Голос Америки

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