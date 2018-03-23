Трамп подписал бюджет США: Украина получит 620 млн долларов помощи

Трамп пояснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год с общим объемом $1,3 трлн, несмотря на заявления ветировать документ.

Трамп пояснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности – из-за финансирования оборонных и военных программ.

По данным источников, министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли убедили Трампа не ветировать закон.

Ранее Трамп заявил, что может ветировать документ, поскольку в законе не упомянуты более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, а пограничная стена с Мексикой не профинансирована в полном объеме.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме $420,7 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года.

Увеличено финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование". Еще $200 млн будет предоставлено по направлению военного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США увеличат расходы на поддержку Украины

Напомним, что накануне в Конгрессе США согласовали закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на помощь Украине.

Напомним, ранее на заседании Военного комитета в штаб-квартире НАТО начальник Генштаба ВСУ заявил, что американские ПТРК Javelin Украина может получить в течение полугода.

Ранее в интервью "РБК-Украина" посол США в Украине Мари Йованович заявила, что правительство США предоставит Украине летальное оружие абсолютно бесплатно.

До сих пор на сайте Defense Security Cooperation Agency нет официального подтверждения о том, что Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу на утверждение о предоставлении Украине летального оружия.