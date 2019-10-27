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Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

27 октября, 22:48

Окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются.

Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из ДОН. Послание соответствующего содержания было направлено во вторник, 8 октябры, Помпео и Эсперу сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом. Первые двое являются старшими демократами (заместителями председателей) комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената. Энгел и Смит возглавляют аналогичные комитеты Палаты представителей.

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Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Это уже не первое международное соглашение, из которого планируют выйти Штаты. Например, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией.

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