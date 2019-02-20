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Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Сегодня, 02:25

Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Конгрессом гражданское лицо

Фото: AFP
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ca0/369/5c6ca03696e20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ca0/369/5c6ca03696e20.jpg США Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Конгрессом гражданское лицо

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе министерства ВВС страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения конгрессом.

Как отмечается, руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое конгрессом гражданское лицо.

Как сообщалось, ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Как уже сообщалось, позже Пенс анонсировал создание в структуре Пентагона к 2020 году нового министерства космических сил, которое позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США.

Кроме того, позже директор НАСА Джим Брайденстайн призвал целью такого рода войск предотвращение возможности отключения энергетической и банковской систем США в результате атаки или аварийной ситуации.

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Тег США, космос, Трамп, Дональд Трамп, космические войска

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