Трамп подписал оборонный бюджет: какую помощь получит Украина

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год. В соответствии с ним, Украине выделят 300 миллионов долларов финансовой военной помощи. Об этом сообщает The Hill.

Как написали в источнике, Украине планируют предоставить ракеты для системы береговой охраны. Также в документе говорится об ограничении прямого сотрудничества с Россией в военной сфере.

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В сумме оборонный бюджет США равен 738 млрд долларов, из них 71,5 млрд долларов выделены на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и борьбу с терроризмом в других странах.

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Кроме этого, как мы сообщали, против России введут санкции из-за газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Как заявило ведомство, для соблюдения режима американских санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 метра — Ред .) и более в рамках строительства газопроводов „Северный поток — 2" и „Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".

Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект. Об этом идет речь в материале "Сегодня" о санкциях США против "Северного потока-2".

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