Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год объемом 716 млрд долларов

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США, – передает ТАСС.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие.

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Как сообщалось, эксперт подвел итог двух лет президентства Трампа. Введение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.