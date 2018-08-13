Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год объемом 716 млрд долларов

Сегодня, 23:46

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США, – передает ТАСС.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие.

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Как сообщалось, эксперт подвел итог двух лет президентства ТрампаВведение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.
бюджет, США, Трамп

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Трамп прокомментировал увольнение агента ФБР, который хотел помешать ему стать президентом

Сегодня, 21:09

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ

Другие страны

Флаг Ирака. Фото: pixabay.com

Ирак отказался от долларов, но не намерен полностью выполнять санкции США против Ирана - премьер

Сегодня, 20:56

Первая часть американских санкций в отношении Ирана охватила автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

Сотрудника ФБР, который заявлял о намерении помешать Трампу стать президентом, уволили - СМИ

Сегодня, 20:42

Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ электронная переписка Стржока и его коллеги

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Эрдоган обвинил США в намерении нанести Анкаре удар "в спину"

Сегодня, 15:08

Президент Турции назвал действия Штатов недопустимыми
Загрузка...