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Трамп подписал правительственный бюджет США

Сегодня, 02:07

Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации

Фото: AFP
Трамп подписал правительственный бюджет США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/74c/4a8/5c674c4a80291.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/74c/4a8/5c674c4a80291.jpg США Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации

Президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет США. Ранее Трамп заявил, что воспользуется полномочиями, предусмотренными для президента США на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы получить средства для построения стены на границе с Мексикой, сверх той суммы, которая предусмотрена в правительственном бюджете.

Споры по поводу финансирования пограничной стены между Трампом и Демократической партией США ранее привели к 35-дневному частичному прекращению работы правительства США.

Позже стороны договорились о выделении более миллиарда долларов в строительство участка стены.

Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации, которые дозовляють привлекать средства из других статей бюджета. В целом, по словам представителя Белого дома, таким образом планируется привлечь более 5 миллиардов долларов. Данное решение, как предполагается, будет обжаловано в судебных инстанциях США.

Накануне, сенат США утвердил бюджет. Финансирование утвердили до сентября 2019 года.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения. Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе.  Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

Заявление президента уже прокомментировали лидеры оппозиции в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер. Они заявили, что объявление президентом чрезвычайного положение станет "вопиющим нарушением Конституции США".

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что прокуратура оспорит решение президента в суде. 

 

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Тег бюджет, Трамп

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Источник:

Голос Америки

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