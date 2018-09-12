Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании, пишет Reuters.

Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.

Накануне сообщалось, что Трамп готов подписать новый пакет санкций за вмешательство в выборы США.

Напомним, Минэкономразвития России в уточненный макропрогноз до 2024 года заложило сохранение действующего уровня санкций в отношении РФ, возможность новых санкций не рассматривалась. Об этом сказал глава ведомства Максим Орешкин.

"Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим", – отметил он.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода.

Читайте интервью с российским публицистом Евгением Ихловым: "Запад своими санкциями "варит РФ на медленном огне".