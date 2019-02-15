Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета

Фото: AFP

Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ba/253/5c64ba253a29f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ba/253/5c64ba253a29f.jpg 2019-02-15T21:16:08+02:00 США Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", – написала Сандерс.

Ожидается, что сегодня Трамп подпишет закон о пограничной безопасности, накануне одобренный Палатой представителей. Это позволит избежать очередного "шатдауна" федерального правительства, который мог произойти в ночь с пятницы на субботу 16 февраля.

Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Вечером в четверг в Конгрессе приняли законопроект о пограничной безопасности, который предусматривает выделение более чем 300 млрд долларов на работу целого ряда федеральных ведомств до конца нынешнего финансового года (он завершится 30 сентября).

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

Заявление президента уже прокомментировали лидеры оппозиции в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер. Они заявили, что объявление президентом чрезвычайного положение станет "вопиющим нарушением Конституции США".

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что прокуратура оспорит решение президента в суде.

Стоит отметить, ранее о том, что Трамп подпишет бюджет и введет ЧП предупреждал лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

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