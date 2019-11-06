Трамп подтвердил, что встретится с Эрдоганом

С нетерпением жду встречи с президентом Эрдоганом, - сказал Трамп

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп / Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Глава Белого дома подтвердил, что ожидает встречи с Эрдоганом 13 ноября в Вашингтоне.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Турции. Он сообщил мне, что они захватили множество боевиков ИГ, в том числе жену и сестру террориста Абу Бакра аль-Багдади, которые, как сообщалось, бежали во время конфликта в Сирии. Также мы обсудили их границу с Сирией, искоренение терроризма, прекращение враждебности с курдами и многие другие вопросы. С нетерпением жду встречи с президентом Эрдоганом в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме", — написал американский лидер в Twitter.

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Напомним, что США строят две военные базы в Сирии.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

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