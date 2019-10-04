Трамп подтвердил предоставление американского безвиза полякам

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Президент США Дональд Трамп официально одобрил включение Польши в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.

"Я скоро буду подписывать и уже подписал некоторые предварительные документы, мы предоставим Польше полную отмену виз", — сказал Трамп.

Как позднее пояснил Белый дом, Госдепартамент США в пятницу выдвинул кандидатуру Польши на участие в программе безвизового въезда. "Теперь министерство внутренней безопасности предпримет необходимые шаги для проведения оценки. Если Польша будет внесена в список стран программы, ее гражданам будет разрешен безвизовый въезд в США с целью туризма или бизнеса", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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На прошлой неделе Трамп в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявлял, что Вашингтон работает с Варшавой над предоставлением польским гражданам возможности безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов. В свою очередь Дуда тогда выразил надежду, что визы будут отменены до конца текущего года.

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Напомним, ранее сообщалось, что США могут отправить в Польшу две тысячи солдат.

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

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