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Трамп подумает о помиловании бежавшего в Россию экс-программиста ЦРУ

16 августа, 02:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США не очень хорошо знаком с историей Сноудена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подумать о том, чтобы помиловать бывшего программиста ЦРУ Эдварда Сноудена, сбежавшего в Россию, и дать ему возможность вернуться в США. Об этом Трамп сообщил он на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

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"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", – ответил он на вопрос одного из присутствующих журналистов о том, готов ли он помиловать находящегося сейчас в России бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден покинул США, после чего передал журналистам для публикации документы американских спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, иностранцами и гражданами США.

Сначала он скрывался в Гонконге, затем прилетел в Москву и получил временное убежище в России, в августе 2014 года – вид на жительства на три года и продлил его на два года в январе 2017 года.

По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, причем большинство документов касалось "жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил". В связи с этим 14 июня 2013 года в США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности и он был объявлен в международный розыск.

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помилование Дональд Трамп Эдвард Сноуден
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