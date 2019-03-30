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Трамп похвалил Хезер Науэрт после отстравки

Сегодня, 06:10

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп похвалил Хезер Науэрт после отстравки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg США Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт 

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Хезер Науэрт за отличную работу на посту главы пресс-службы Госдепартамента США. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Огромное спасибо Хезер Науэрт за службу стране в Госдепартаменте США. Отличная работа! Я горд, что вы присоединились к команде Программы Фулбрайт", — отметил Трамп.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт — образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.

Хезер Науэрт возглавляла пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс". 7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН, однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам.

Напомним, что ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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Тег США, Трамп, Науэрт

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Источник:

ТАСС

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