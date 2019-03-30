Трамп похвалил Хезер Науэрт после отстравки
Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Хезер Науэрт за отличную работу на посту главы пресс-службы Госдепартамента США. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Огромное спасибо Хезер Науэрт за службу стране в Госдепартаменте США. Отличная работа! Я горд, что вы присоединились к команде Программы Фулбрайт", — отметил Трамп.
В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт — образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.
Хезер Науэрт возглавляла пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс". 7 декабря 2018 года президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН, однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам.
Напомним, что ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".
Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".
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