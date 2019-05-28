Трамп похвастался, что Япония закупает в США наибольшее количество F-35

Япония получит 105 новейших самолетов F-35

Фото: AFP

Япония закупит самое большое количество новейших американских боевых самолетов F-35. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вместе с ним там находился и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Япония, — сказал Трамп, — получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников".

Премьер Абэ добавил, что подчеркнул, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда. "Вместе мы исполнены решимости отстаивать режим свободы и открытости во всем региона Тихого и Индийского океанов", — заявил он.

Ранее лидеры двух стран прибыли на вертолетах на палубу корабля, где были выстроены японские и американские военные моряки.

В апреле сообщалось, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Оснащение "режим зверя" (иначе — "третьего дня войны") предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от, например, "режима невидимки" ("первого дня войны"), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолета. Предполагается, что по мере развития военного конфликта истребитель деградирует, что отрицательно сказывается на его малозаметности для радаров, вследствие чего самолет допускается оснащать максимально возможными вооружениями.

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.

Также министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолетов пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

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