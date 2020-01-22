Трамп пока не планирует встречаться с Зеленским в Давосе

/ Фото: AFP

У американской стороны пока нет планов проведения двусторонней встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в городе Давосна востоке Швейцарии. Об этом Трамп сообщил в распространенном интервью американской газете The Wall Street Journal.

"Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что эта двусторонняя встреча запланирована", — сказал Трамп.

При этом президент США, как пишет газета, выразил готовность встретиться с Зеленским. "Я думаю, что он реально хороший парень", — добавил Трамп.

Реклама

Ранее представитель администрации США высокого ранга подтвердил, что американский лидер посетит форум в Давосе. В начале января Белый дом сообщал, что американскую делегацию на форум возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдут, в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку в Давос из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 января на Всемирный экономический форум в Давос отправится президент Владимир Зеленский. Также туда планируют поехать и более двух десятков депутатов от "Слуги народа". В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, за чей счет депутаты поедут в Давос. Напомним, что ранее стало известно, с кем премьер-министр Алексей Гончарук встретится на форуме в Давосе.

Заметим, в прошлом году в Давос ездил еще пятый президент Украины Петр Порошенко, а среди мировых лидеров были президенты США, Франции, премьер Британии. Участники, как и в предыдущие годы, попытались задать тренды в мировой политике и экономике минимум на год вперед. С другой стороны – форум подчеркнул, что главным трендом мировой политики сегодня остается отсутствие взаимопонимания между ключевыми государствами планеты. Читайте подробнее об итогах Давоса-2019 – о чем сказали мировые лидеры и о чем промолчали.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама