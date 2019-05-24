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Трамп пока не видит необходимости отправлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке

24 мая, 04:47

Но Трамп готов в случае необходимости увеличить численность войск США на Ближнем Востоке

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп пока не видит необходимости отправлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке в связи с нынешней эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Я бы сделал это, если бы они нам были необходимы. Не думаю, что они нам понадобятся. Действительно не думаю", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Ему был задан вопрос о том, готов ли он послать дополнительный американский воинский контингент на Ближний Восток из-за трений между США и Ираном. "Я бы, безусловно, отправил дополнительные войска, если бы они нам понадобились", — повторил глава американской администрации.

При этом он заверил, что будет готов в случае необходимости увеличить численность войск США на Ближнем Востоке. "Не думаю, что нам это понадобится. Однако, если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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Тег Иран, США, Трамп, войска

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Источник:

ТАСС

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