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Трамп получил письмо от Ким Чен Ына

12 июня, 00:54

Трамп считает, что у КНДР под руководством Ким Чен Ын невероятный потенциал

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил"очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я думаю, у КНДР под руководством Ким Чен Ына невероятный потенциал У нас очень хорошие отношения", — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран."Он держит слово, это очень важно для меня", — добавил Трамп.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, письмо, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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