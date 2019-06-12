Трамп получил письмо от Ким Чен Ына

Трамп считает, что у КНДР под руководством Ким Чен Ын невероятный потенциал

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил"очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я думаю, у КНДР под руководством Ким Чен Ына невероятный потенциал У нас очень хорошие отношения", — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран."Он держит слово, это очень важно для меня", — добавил Трамп.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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