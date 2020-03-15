Трамп получил результаты теста на коронавирус

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров.

Об этом говорится в сообщении его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на (предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 он решил сдать (анализы). Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", — говорится в тексте.

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По слова Конли, через неделю после ужина с бразильской делегацией в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида у президента по-прежнему нет симптомов заболевания.

Между тем, число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 2655, умерли 56 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2655 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Напомним, глава Белого дома объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. Трамп объяснил, что введение режима ЧС в стране позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

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