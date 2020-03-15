Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Трамп получил результаты теста на коронавирус

15 марта, 04:21

Елена Вус

У американского президента по-прежнему нет симптомов заболевания

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров.

Об этом говорится в сообщении его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на (предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 он решил сдать (анализы). Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", — говорится в тексте.

Реклама

По слова Конли, через неделю после ужина с бразильской делегацией в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида у президента по-прежнему нет симптомов заболевания.

В тренде
Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Между тем, число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 2655, умерли 56 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2655 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Напомним, глава Белого дома объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. Трамп объяснил, что введение режима ЧС в стране позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест анализы коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...