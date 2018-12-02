Трамп понял, что с Путиным не стоит "тусоваться" – The Washington Post

Вашингтон должен научится наказывать Россию без излишнего шума, особенно после таких событий, которые произошли в Черном море, и отмена Трампом встречи с Путиным стало показательной

Произошедшее в нейтральных водах Черного моря, когда российские боевые корабли открыли огонь по украинским судам и взяли в заложники украинских моряков, стало еще одним доказательством того, что Владимир Путин не перестает хвастаться своей силой и готов усиливать напряженность на свое усмотрение. Результатом таких действий стала отмена встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ, которая была запланирована на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Об этом пишет The Washington Post.

Узнав о том, что глава Белого дома решил отменить встречу на саммите G20, Путин "смягчил риторику", но было уже поздно.

"Это же такой пограничный инцидент, не более того", — заявил Путин. Но в Вашингтоне этот "инцидент" расценили совсем иначе.

"Прости, Влад, но в этот раз реостат не сработал. Трамп поступил достойно, сорвав запланированную на G20 сессию c Путиным", — отмечает The Washington Post.

По мнению издания, "американский лидер решил, что ему не стоит "тусоваться" с Путиным". И какими бы ни были мотивы президента США, он принял правильное решение.

Издание отмечает, что сегодня большинство мировых лидеров словно заимствуют фирменный стиль Трампа. Иными словами, они пытаются добиться дипломатических побед с помощью дестабилизации, решив воспользоваться "теорией безумца". Путин "грозит войной" на Черном море, Трамп аннулирует договор РСМД и отменяет встречу с российским лидером.

Аналитики часто заявляют, что США должны наказать Путина за его "агрессию", подбирая аналогичный ответ на его жесткую тактику. Но гораздо лучшим, по мнению издания, было бы "незаметное расчетливое применение силы".

"Заставьте Россию поплатиться за ее агрессию, но незаметно. Иными словами, Соединенные Штаты внушают больше доверия, как сверхдержава, когда они не делают лишнего шума", — заключает издание.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что президенту РФ Владимиру Путину поставили четкое условие относительно будущих контактов с американским лидером Дональдом Трампом – нужно разрешить ситуацию с новой агрессией в Керченском проливе против Украины.