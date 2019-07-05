Трамп пообещал, что скоро американские астронавты высадятся на Марс

Мы установим американский флаг на Марсе, – заверил Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скоро времени, мы установим американский флаг на Марсе", — сказал он.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет НАСА дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование НАСА, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода.

Напомним, что члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.

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