Трамп пообещал отменить визы для поляков

Посол США в Польше Джорджет Мосбахер считает, что до конца года осуществят процедуры, которые связаны со вступлением Польши в Программу визовых исключений США.

Об этом сообщает Польское радио.

"2020 станет годом, когда поляки смогут путешествовать в США без виз", — сказала она.

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По ее словам, сейчас нужно завершить административные процедуры.

"Когда это будет завершено, секретарь по вопросам внутренней безопасности направит в Конгресс США консультативную записку, в которой сказано, что Польша выполнила все требования и может присоединиться к Программе", — заявила посол США.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что официально дал разрешение включить Польшу в американскую программу отмены виз.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что США отменят визы для граждан республики до конца текущего года.

Между тем, с кoнцa дeкaбря 2018 гoдa Миниcтeрcтвo внутрeннeй бeзoпacнocти CШA уcлoжнилo прoцeдуру прeдocтaвлeния визы – H-1B, получатели которой должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата. Теперь компания-работодатель, которая ищет иностранных специалистов, должна регистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы.

Также ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта". По его мнению, благодаря ей Соединенные Штаты получают "худших, кто есть в этих странах".

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