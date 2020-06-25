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Трамп пообещал получить от всех стран НАТО достаточно денег на оборону

25 июня, 06:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Финансовые обязательства по обороне полностью выполняют только восемь стран НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не успокоится, пока не добьется от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", – сказал он.

По словам Трампа, сейчас, помимо США, свои финансовые обязательства по обороне полностью выполняют только восемь стран НАТО. Он снова раскритиковал ФРГ, которая еще далека от цели, стоящей перед всеми членами Альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошелся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", – резюмировал президент США.

Добавим, что США рассчитывают поладить с Россией, но перебрасывают войска поближе к Украине: Америка перебросит часть войск из ФРГ в Польшу.

Напомним, в начале января Дональд Трамп предложил включить в Альянс страны Ближнего Востока.

О том, что нужно Украине для членства в НАТО, смотрите в сюжете:

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Германия США НАТО финансирование Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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