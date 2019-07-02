Трамп пообещал самый большой салют на День независимости США

Во время празднования в США Дня независимости на Национальном Молле состоятся другие торжественные мероприятия

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в торжественных мероприятиях ко Дню независимости США состоится демонстрация военной техники, которая, кроме традиционного пролета военной авиации, предусматривает показ боевых танков.

Об этом Трамп сказал во время одного из мероприятий в Белом доме, сообщает Укринформ.

"У нас будут самолеты, которые пролетят в небе, лучшие самолеты-истребители в мире, а также другие самолеты, будут представлены несколько танков", – отметил американский лидер.

Он добавил, что танки будут демонстрироваться, а не передвигаться по улицам Вашингтона из-за возможного повреждения дорог.

Глава Белого дома также отметил, что это могут быть танки Sherman времен Второй мировой и современные Abrams. Ожидается, что техника будет выставлена возле Мемориала Линкольну.

В связи с этим президент США подчеркнул, что очень гордится военной техникой, которая есть на вооружении у американских сил.

Кроме того, во время празднования в США Дня независимости на Национальном Молле состоятся другие торжественные мероприятия, включающие речь президента, праздничные выступления музыкальных коллективов и праздничный салют.

Как известно, 4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По информации издания, Трамп принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в День взятия в Бастилии в Париже, который произвел на него глубокое впечатление. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой – 92 млн долларов.

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