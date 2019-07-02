Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп пообещал самый большой салют на День независимости США

2 июля, 22:36

Во время празднования в США Дня независимости на Национальном Молле состоятся другие торжественные мероприятия

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в торжественных мероприятиях ко Дню независимости США состоится демонстрация военной техники, которая, кроме традиционного пролета военной авиации, предусматривает показ боевых танков.

Об этом Трамп сказал во время одного из мероприятий в Белом доме, сообщает Укринформ.

"У нас будут самолеты, которые пролетят в небе, лучшие самолеты-истребители в мире, а также другие самолеты, будут представлены несколько танков", – отметил американский лидер.

Он добавил, что танки будут демонстрироваться, а не передвигаться по улицам Вашингтона из-за возможного повреждения дорог.

Глава Белого дома также отметил, что это могут быть танки Sherman времен Второй мировой и современные Abrams. Ожидается, что техника будет выставлена возле Мемориала Линкольну.

В связи с этим президент США подчеркнул, что очень гордится военной техникой, которая есть на вооружении у американских сил.

Кроме того, во время празднования в США Дня независимости на Национальном Молле состоятся другие торжественные мероприятия, включающие речь президента, праздничные выступления музыкальных коллективов и праздничный салют.

Как известно, 4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По информации издания, Трамп принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в День взятия в Бастилии в Париже, который произвел на него глубокое впечатление. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой – 92 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег танки, салют, Трамп, День независимости США, 4 июля

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп пообещал самый большой салют на День независимости США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп хочет увидеть танки в Вашингтоне на День независимости

Сегодня, 05:41

Предполагается, что тяжелую технику разместят на Национальной Аллее в Вашингтоне

Антивоенные активисты хотят запустить "малыша Трампа" над Вашингтоном в День независимости

12 июня, 09:29

Идея была позаимствована у британских правозащитных организаций

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Украинская ответочка России

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь