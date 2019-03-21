Трамп пообещал в ближайшее время добить ИГ в Сирии
Американский президент обещает, что последний анклав ИГИЛ в Сирии исчезнет уже в этот вечер
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии будет ликвидирован до конца вечера среды.
Об этом он заявил во время брифинга 20 марта, пишет CBS.
Трамп продемонстрировал журналистам две карты: на одной из них красным цветом отмечены места нахождения "Исламского государства" в Сирии в день, когда он был избран президентом США – в ноябре 2016, на другой – текущее состояние ИГИЛ в виде небольшой точки.
"Я принес это для вас, в ночь выборов 2016 года эта карта была вся красная. И все красное – "Исламское государство". Сейчас там нет красного, на самом деле есть крохотное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", – добавил он.
Ранее стало известно, что Пентагон не станет полностью выводить американский военный контингент из Сирии, но он будет сокращен до численности в четыре сотни человек.
Напомним, в январе Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.
Однако, как сообщалось президент США изменил собственное решение и согласился с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.
Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
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