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Трамп пообещал в ближайшее время добить ИГ в Сирии

Сегодня, 01:05

Американский президент обещает, что последний анклав ИГИЛ в Сирии исчезнет уже в этот вечер

Фото: AFP
Трамп пообещал в ближайшее время добить ИГ в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2c6/d38/5c92c6d3870b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2c6/d38/5c92c6d3870b5.jpg США Американский президент обещает, что последний анклав ИГИЛ в Сирии исчезнет уже в этот вечер

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии будет ликвидирован до конца вечера среды.

Об этом он заявил во время брифинга 20 марта, пишет CBS.

Трамп продемонстрировал журналистам две карты: на одной из них красным цветом отмечены места нахождения "Исламского государства" в Сирии в день, когда он был избран президентом США – в ноябре 2016, на другой – текущее состояние ИГИЛ в виде небольшой точки. 

"Я принес это для вас, в ночь выборов 2016 года эта карта была вся красная. И все красное – "Исламское государство". Сейчас там нет красного, на самом деле есть крохотное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", – добавил он.

Ранее стало известно, что Пентагон не станет полностью выводить американский военный контингент из Сирии, но он будет сокращен до численности в четыре сотни человек.

Напомним, в январе Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.

Однако, как сообщалось президент США изменил собственное решение и согласился с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск

Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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Тег Сирия, США, Трамп, ИГИЛ

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