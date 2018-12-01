Трамп пообещал встретиться с Путиным "в подходящее время"

Президент США Дональд Трамп, который ранее подтвердил, что отменил встречу с Путиным только из-за Украины, назвал хорошими свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что готов встретиться с ним "в подходящее для этого время".

"Как я уже говорил, если быть откровенным, то в свете того, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас было бы не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь. Думаю у нас очень хорошие отношения, думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми. Считаю, что это важно. Поэтому, я встречусь с ним в соответствующее время", – заявил Трамп в интервью Голосу Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа

Накануне Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", – написал он. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с Путиным – ред.), как только эта ситуация будет урегулирована", – добавил Трамп.

Заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино позднее пояснил, что "агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и (Трампом) был послан сильный сигнал". На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Палладино ответил: "Изоляция".

В пятницу вечером перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Путин не поприветствовали друг друга. Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.