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Трамп пообещал защитить американцев от коронавируса

5 февраля, 05:24

«Мы координируем наши действия с китайским правительством», - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Власти США предпримут все необходимые шаги для защиты американцев от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

"Мы координируем наши действия с китайским правительством и тесно сотрудничаем в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы", — сказал президент.

"Защита здоровья американцев также означает борьбу с инфекционными заболеваниями", — подчеркнул Трамп.

Ранее в Сингапуре был выписан первый пациент, инфицированный коронавирусом.

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Но от коронавируса уже погибло почти 500 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса.

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Такжекитайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.

А в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США болезни коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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