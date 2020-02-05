Трамп пообещал защитить американцев от коронавируса

Власти США предпримут все необходимые шаги для защиты американцев от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".
"Мы координируем наши действия с китайским правительством и тесно сотрудничаем в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы", — сказал президент.
"Защита здоровья американцев также означает борьбу с инфекционными заболеваниями", — подчеркнул Трамп.
Ранее в Сингапуре был выписан первый пациент, инфицированный коронавирусом.
Но от коронавируса уже погибло почти 500 человек.
Ранее сообщалось, что в Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса.
Такжекитайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.
А в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.
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