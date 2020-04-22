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Трамп попросит Гарвард вернуть деньги для борьбы с коронавирусом

22 апреля, 05:48

Елена Кузьмич

Он отметил, что у университета есть фонды в размере 40 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается попросить крупные предприятия и учреждения, такие как Гарвардский университет, вернуть деньги, которые они получили в рамках пакета помощи по борьбе с коронавирусом.

"Я собираюсь просить об этом. Гарвард собирается вернуть деньги. Они не должны были их принимать", – заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я не собираюсь упоминать другие организации. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире, они должны вернуть деньги", – добавил президент.

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Он отметил, что у университета есть фонды в размере 40 млрд долларов.

Пакет помощи по коронавирусу в размере 2,2 трлн долларов, подписанный в прошлом месяце, включал сотни миллиардов долларов для малого бизнеса, пострадавшего от государственных закрытий из-за коронавируса, и отдельно выделял миллиарды долларов на поддержку высших учебных заведений.

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На прошлой неделе появились сообщения о том, что Гарвард получит более 8 долларов млн финансирования.

Ранее Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card из-за коронавируса.

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США гарвард коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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