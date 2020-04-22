Трамп попросит Гарвард вернуть деньги для борьбы с коронавирусом

Он отметил, что у университета есть фонды в размере 40 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается попросить крупные предприятия и учреждения, такие как Гарвардский университет, вернуть деньги, которые они получили в рамках пакета помощи по борьбе с коронавирусом.

"Я собираюсь просить об этом. Гарвард собирается вернуть деньги. Они не должны были их принимать", – заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я не собираюсь упоминать другие организации. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире, они должны вернуть деньги", – добавил президент.

Реклама

Он отметил, что у университета есть фонды в размере 40 млрд долларов.

Пакет помощи по коронавирусу в размере 2,2 трлн долларов, подписанный в прошлом месяце, включал сотни миллиардов долларов для малого бизнеса, пострадавшего от государственных закрытий из-за коронавируса, и отдельно выделял миллиарды долларов на поддержку высших учебных заведений.

В тренде Зверские пытки и убийство сирийца российскими наемниками ЧВК Вагнера: СМИ опубликовали новые видео

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Гарвард получит более 8 долларов млн финансирования.

Ранее Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card из-за коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама