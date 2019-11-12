Трамп попытался помочь своему бывшему пресс-секретарю выиграть танцевальный конкурс

Дональд Трамп призывал голосовать за Шона Спайсера на «Танцах со звездами»

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп призвал американцев проголосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, выступившего в четвертьфинале телешоу "Танцы со звездами". Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Голосуйте за Шона Спайсера на "Танцах со звездами". Он замечательный и очень преданный парень, который очень много работает. Он в четвертьфинале. До конца с Шоном!" – написал президент США.

Трамп приложил к своей записи сообщение Спайсера, в котором тот указал номер для голосования. Бывший пресс-секретарь президента отметил, что принимает участие в четвертьфинале и ему нужны голоса телезрителей, чтобы пробиться в полуфинал.

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Однако поддержка американского лидера не помогла Спайсеру – он выбыл из соревнования, не набрав необходимого количества голосов. После оглашения результатов Трамп удалил свое сообщение о призыве голосовать за своего бывшего пресс-секретаря.

"Отличная попытка, Шон Спайсер. Мы все тобой гордимся!" – написал вместо этого президент.

Спайсер стал пресс-секретарем Трампа 20 января 2017 года. Он принял решение оставить свой пост 21 июля того же года из-за категорического несогласия с решением Трампа назначить американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Сам Скарамуччи покинул этот пост, проработав на нем менее двух недель.

Напомним, в феврале 2020 года в США стартует предвыборная кампании.

Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он выделяется поддержкой 35% электората партии.

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