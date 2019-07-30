Президент США надеется, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится

/ Фото: AFP

Трамп поручил выводить войска из Афганистана до 2020 года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-30T07:37:02+03:00 США Президент США надеется, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Об этом Помпео рассказал во время выступления в неправительственной организации 29 июля, передает Reuters.

Помпео отметил, что президент США сказал покончить с бесконечными войнами, и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

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Госсекретарь США подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое были ранены вследствие взрыва , прогремевшего 31 мая в Кабуле, столице Афганистана. По данным МВД страны, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

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