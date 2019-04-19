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Трамп посетит Японию

Сегодня, 04:46

Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом 26–28 мая. Об этом в пятницу объявило японское правительство.

Поскольку речь идет о государственном визите, Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии. Таким образом, он станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

В ходе своей поездки американский президент проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Ранее сообщалось, что лидеры двух государств могут посетить турнир по сумо и сыграть в гольф. Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию, который, как ожидается, состоится в мае. Об этом сообщило агентство Блумберг.

По словам его источников, это одна из возможностей, которые рассматривают стороны. Телеканал Си-эн-би-си также передает, что саммит лидеров США и Китая может состояться в Японии. По словам его источников, Пекин выступает за проведение данной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Азии. Представители США ранее предлагали организовать саммит в загородном поместье Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

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Тег Япония, визит, Трамп, император

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Источник:

ТАСС

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