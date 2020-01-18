Трамп посоветовал духовному лидеру Ирана быть очень осторожным со своими словами

«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе», - Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами". С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" — написал глава государства на своей странице в Twitter.

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Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Потом Иран сбил украинский самолет МАУ. Напомним, 19 января в 11:00 бортом МЧС в Украину будут доставлены тела погибших. Также мы рассказывали о том, что Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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