Трамп посоветовал "перевести взгляд" с России на Китай

Сегодня, 18:41

Президент США уверен, что в конечном итоге его страна "найдет общий язык со всеми"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем, кто "поглощен внимательным рассмотрением РФ", обратить внимание на Китай. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Всем глупцам, которые поглощены тем, что внимательно рассматривают только Россию, следует посмотреть в другом направлении, на Китай. Но, в конечном счете, если мы будем умны, сильны и хорошо подготовлены, мы найдем общий язык со всеми!" — написал Трамп.

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Напомним, ранее Трамп заявил о вмешательстве не только России, но и Китая во внутренние дела СШАПо мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

Также в принятой в декабре 2017 года Стратегии национальной безопасности Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнул необходимость построения с ними партнерства.

Ранее Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем.

Также сайту "Сегодня" эксперт объяснил суть торговой войны США и КНР.
Россия, Китай, США, Трамп, КНР, РФ, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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