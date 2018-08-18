Трамп посоветовал "перевести взгляд" с России на Китай

Президент США уверен, что в конечном итоге его страна "найдет общий язык со всеми"

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем, кто "поглощен внимательным рассмотрением РФ", обратить внимание на Китай. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Всем глупцам, которые поглощены тем, что внимательно рассматривают только Россию, следует посмотреть в другом направлении, на Китай. Но, в конечном счете, если мы будем умны, сильны и хорошо подготовлены, мы найдем общий язык со всеми!" — написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил о вмешательстве не только России, но и Китая во внутренние дела США. По мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

Также в принятой в декабре 2017 года Стратегии национальной безопасности Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнул необходимость построения с ними партнерства.

Ранее Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем.

Также сайту "Сегодня" эксперт объяснил суть торговой войны США и КНР.