Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за их позиции по России − СМИ

Только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Трампу поддержку в вопросе России

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран "Большой семерки" из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно дипломатическим источникам, Трамп во время общего ужина с другими лидерами стран G7 настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть приглашен обратно в клуб лидеров наиболее богатых стран мира, через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за ее аннексии Крыма.

Однако из всех глав государств только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Трампу поддержку. Синдзо Абэ из Японии сохранял нейтральную позицию. Остальные – британский премьер Борис Джонсон, немецкая канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Совета ЕС Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон – решительно выступили против предложения Трампа касательно России.

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Большинство мировых лидеров настаивали, что G7 должна быть сообществом либеральных демократий, и Путину нельзя позволить снова стать членом этого клуба.

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Однако Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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