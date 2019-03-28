Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы"
О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье
Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и заявил, что сделает все, чтобы добиться этого.
"Россия должна уйти оттуда", - заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, где он принимал Фабиану Розалес, жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
На вопрос, как этого можно добиться, Трамп ответил: "Посмотрим. Все варианты возможны".
Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились с Розалес, чтобы высказать поддержку ее мужу, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
"Соединенные Штаты рассматривают прибытие на этой неделе российских военных самолетов в Венесуэлу как явную провокацию", – заявил Пенс, обращаясь к журналистам.
"Мы призываем Россию прекратить всю поддержку режима Мадуро и встать на сторону Хуана Гуайдо", – сказал вице-президент.
Представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Трампа заявила, что американскому президенту ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии прежде чем давать советы России.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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