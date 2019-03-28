Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы"

Сегодня, 04:26

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье

Фото: Getty Images
Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg США О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и заявил, что сделает все, чтобы добиться этого. 

"Россия должна уйти оттуда", - заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, где он принимал Фабиану Розалес, жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как этого можно добиться, Трамп ответил: "Посмотрим. Все варианты возможны".

Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились с Розалес, чтобы высказать поддержку ее мужу, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Читайте также

"Соединенные Штаты рассматривают прибытие на этой неделе российских военных самолетов в Венесуэлу как явную провокацию", – заявил Пенс, обращаясь к журналистам.

"Мы призываем Россию прекратить всю поддержку режима Мадуро и встать на сторону Хуана Гуайдо", – сказал вице-президент.

Представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Трампа заявила, что американскому президенту ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии прежде чем давать советы России.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Венесуэла, США, Трамп, Мадуро, войска, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за блэкаута в Венесуэле решили объявить четверг третьим выходнымм

Сегодня, 04:22

Отключение электроэнергии приостановило рабочую деятельность в стране и школьные занятия

Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле

Сегодня, 02:22

Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения

Трамп заговорил о введении войск в Венесуэлу: не обошлось без России

Вчера, 18:39

Из-за прибытия в страну самолетов с российскими военными США готовы на любую реакцию

Деньги Китая и интересы России: почему тормозится смена власти в Венесуэле

Вчера, 12:15

Эксперт назвал причины, благодаря которым Мадуро пока удается удержать власть

Российские военные в Венесуэле: в США рассказали, кто они и зачем приехали

Вчера, 08:01

США все еще оценивают переброску российских военных в Венесуэлу

В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами

Вчера, 04:29

По данным журналистов, беспорядки устроили члены "колективос" – вооруженных проправительственных группировок

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Женя Кот спас женщину от вооруженного нападения

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой

Все выходы звезд без белья на красную дорожку

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали