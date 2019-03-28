Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы"

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье

Фото: Getty Images

Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg 2019-03-28T04:26:20+02:00 США О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и заявил, что сделает все, чтобы добиться этого.

"Россия должна уйти оттуда", - заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, где он принимал Фабиану Розалес, жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как этого можно добиться, Трамп ответил: "Посмотрим. Все варианты возможны".

Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились с Розалес, чтобы высказать поддержку ее мужу, который в январе объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

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"Соединенные Штаты рассматривают прибытие на этой неделе российских военных самолетов в Венесуэлу как явную провокацию", – заявил Пенс, обращаясь к журналистам.

"Мы призываем Россию прекратить всю поддержку режима Мадуро и встать на сторону Хуана Гуайдо", – сказал вице-президент.

Представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Трампа заявила, что американскому президенту ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии прежде чем давать советы России.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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