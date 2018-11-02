Трамп потроллил Иран знаменитой фразой из "Игры престолов"

Президент опубликовал постер со своей фотографией, стилизованной под постеры известного американского сериала "Игра престолов"

В начале следующей недели Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении Ирана, о чем американский президент Дональд Трамп весьма оригинально сообщил на своей странице в Twitter.

2 ноября в микроблоге Трампа появился постер с его фотографией, стилизованной под постеры известного американского сериала "Игра престолов".

Вдобавок к этому на постере также значится фраза "Санкции близко" (Sanctions are coming), в которой фанаты фэнтези-саги узнают видоизменный лозунг дома Старков – "Зима близком".

Более подробно об этом разъяснили на странице Белого дома.

"США запускают кампанию экономического давления, чтобы перекрыть режиму доступ к средствам, необходимым для реализации им своей кровавой повестки дня", – отметили в пресс-службе американской администрации.

Напомним, что Департамент казначейства США ведет переговоры с международной системой обмена финансовыми данными SWIFT насчет отключения Ирана.

Также сообщалось, что Вашингтон согласился вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, благодаря чему страна сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.