Деньги за помощь США: Трамп повышает ставки

США намерены увеличить плату за военную защиту союзников

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Деньги за помощь США: Трамп повышает ставки Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9f8/973/5c89f8973809c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9f8/973/5c89f8973809c.jpg 2019-03-14T08:55:00+02:00 США США намерены увеличить плату за военную защиту союзников

Администрация Дональда Трампа, похоже, серьезно настроена кардинально менять формы взаимоотношений с союзниками. В том числе в военной сфере. По информации американских СМИ, Вашингтон намерен строить дружеские отношения на более прагматичных условиях. За военную защиту США союзникам предлагают платить, и немало. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, к каким последствиям может привести новый подход.

На днях The Washington Post опубликовала материал, в котором, со ссылкой на источники в Белом доме, описала новые требования Трампа к размещению американских войск за рубежом. По информации издания, американский президент заявил, что разработал новую формулу оплаты союзниками военной помощи США. Так, отныне партнеры Соединенных Штатов должны будут платить 150% от стоимости пребывания американских войск на их территории. По мнению Трампа, такой подход будет справедливым. Как отмечает The Washington Post, о подобной формуле США уже заявили в ходе переговоров с одним из союзнических государств. Для союзников речь идет о повышении ныне существующих расходов на американский "зонтик" в разы.

Впрочем, представители Белого дома не подтвердили данную информацию, отметив, что официальной позиции по данному вопросу нет, а многочисленные идеи, пребывающие на этапе обсуждения, администрация не комментирует.

Тем не менее очевидно, что версия хорошо ложится в канву предыдущих заявлений и действий Трампа. Видимо, потому, как пишет The Washington Post, информация о возможном повышении трат на американскую защиту "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею – страны, наиболее зависимые от военного присутствия США.

Нельзя исключать, что "утечка" из Белого дома – не более, чем очередная попытка Трампа надавить на союзников и добиться от них увеличения военных бюджетов. Но если США действительно намерены "монетизировать" отношения с партнерами, это может вызвать серьезные сдвиги в мировых системах коллективной безопасности.

Почему Вашингтон идет на принцип

По мнению эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, позиция Белого дома сегодня отражает мировоззрение и взгляды Трампа и его ближайшего окружения на внешнюю политику и на то, как должны строиться альянсы, в том числе военные.

"В отличие от Барака Обамы, который был приверженцем идеи построения союзов не только на меркантильных интересах, но и на ценностях (воплощением чего остается НАТО), у Дональда Трампа более грубый, простой и в некоторой мере, возможно, примитивный подход. Который состоит в том, что никаких ценностей нет, все можно просчитать, все имеет свою цену. То есть это подход больше бизнесмена", – рассказал Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, стремление увеличить участие союзников в военных расходах является также отражением идеи Трампа о том, что США больше не являются "глобальным полицейским" и не будут выполнять эти функции.

"Трамп полагает, причем небезосновательно, что многие конфликты, в которых США принимают участие, не приносят Америке никаких дивидендов, потому из них надо выходить. А если союзники хотят присутствия США, то пусть за это платят – ведь это нужно им, а не США. Вот примерно такая позиция. По сути, предлагается использовать армию США как армию наемников", – отмечает Илья Куса.

При этом, по мнению эксперта, Вашингтон действует по отношению к союзникам довольно топорно.

"Что-то менять, возможно, надо. Но то, как Трамп это делает, отпугивает союзников. Он действует грубо, прямо, вместо того, чтобы, к примеру, предложить рассмотреть какие-то новые форматы, обдумать, как оптимизировать расходы на оборону и так далее. Вместо этого он берет дубинку, которой бьет по голове тех же немцев, французов и так далее. И говорит: вы должны сделать то-то", – объясняет Илья Куса.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что ничего экстраординарного от союзников США не требуют. По его словам, позиция Трампа – всего лишь стремление заставить их выполнять ранее взятые на себя обязательства.

"Решение о том, что все страна НАТО должны иметь оборонные бюджеты на уровне 2% от своего ВВП, было принято еще при Обаме, на саммите в Уэльсе. На сегодня в полной мере всеми странами НАТО это решение не выполняется. Европейцы в полной мере используют военную защиту НАТО, но 60-70% потребностей альянса финансируют США", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко.

По словам эксперта, усугубляет ситуацию тот факт, что Европа не хочет идти навстречу США в других интересующих Вашингтон сферах. К примеру, прислушаться к позиции Соединенных Штатов по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

"Естественно, Вашингтон считает при таких условиях алогичным предоставлять постоянную бесплатную защиту. То есть, мне кажется, тут виновен не Трамп, а европейцы со своей недальновидной политикой. И если бы немцы и другие европейцы выполнили решения уэлського саммита, думаю, таких вопросов у Трампа не возникало бы. Потому, полагаю, нынешняя позиция США призвана в том числе "встряхнуть" европейцев. Чтобы они поняли: гарантируют им защиту, в том числе от России, все-таки США. И потому к их мнению иногда надо прислушиваться", – говорит Александр Мусиенко.

Вариантов много – гарант безопасности один

К каким последствиям приведет новая политика Трампа в отношении союзников в случае ее реализации? Прогнозы экспертов по данному вопросу расходятся.

Так, Илья Куса отмечает, что, оказавшись перед необходимостью значительно увеличить плату за американский "военный зонтик", государства могут повести себя по-разному.

"Администрация Трампа, делая такие заявления, разрушает дух и атмосферу доверия, сформированную между союзниками за многие годы. В случае смены формата взаимоотношений на более прагматичный союзники перестанут доверять США. К ним будут относиться, как к наемникам: надо что-то – заплатили, получили. То есть будут такие меркантильные бизнес-отношения", – говорит Илья Куса.

Во-вторых, по мнению эксперта, решение США может привести к росту регионализма в международных отношениях. Региональные игроки будут формировать новые региональные союзы без участия США.

"Также возможно формирование союзов без Соединенных Штатов, но с участием других глобальных игроков, которые могут обеспечить те же функции, которые обеспечивали США. Пока в перспективе среди таких игроков – Китай, Индия, Россия. На данный момент Китай не хочет брать на себя роль "мирового полицейского" вместо США, позиции Индии зависят от исхода геополитической борьбы с Китаем. Что касается России, то у нее недостаточно ресурсов и влияния", – говорит Илья Куса.

Наконец, как отмечает эксперт, в некоторых экономически мощных странах задумаются над созданием более сильных армий, собственных блоков и т.д.

"Отдаление от США приведет к росту националистических тенденций, в частности во Франции и Германии, к росту влияния сил, которые будут играть на темах национальной гордости. Пока что мы этого там не видим, но они появятся, особенно в Германии, которая со времен окончания Второй мировой находилась под плотной опекой США. И когда американский защитный щит ослабнет, немцы серьезно задумаются над тем, что пора создавать собственные вооруженные силы, больше тратить на оборону. И, возможно, создавать союз, который был бы для них более понятен, предсказуем, стабилен", – говорит Илья Куса.

По мнению эксперта, такой вариант может нести определенные риски для Украины. Поскольку один из наиболее очевидных союзников Германии при таком раскладе – Россия.

"В поисках альтернативного партнера Германия, как и некоторые другие европейские страны, может обратиться к России. Да, Россия не имеет аналогичных финансовых ресурсов, но она готова обеспечить безопасность на региональных уровнях – в Средиземном море, Черном море и т. д. Россия их может дать. И здесь кроется риск для нас. Поскольку в такой схеме мы примерно понимаем, что Москва попросит взамен: уступок в украинском вопросе. Этот риск нужно учитывать, когда мы рассматриваем внешнюю политику США при Трампе", – говорит Илья Куса.

В свою очередь, Александр Мусиенко не согласен с возможностью подобных "апокалиптических" для Украины сценариев развития событий. По его убеждению, союзники США вынуждены будут договариваться с американцами, потому что альтернативы на сегодняшний момент не существует.

"Несмотря на то, что сейчас тот же Макрон озвучивает создание европейской армии, не думаю, что в ближайшей перспективе европейцы объединятся в какой-то собственный военный союз и будут способны самостоятельно гарантировать свою безопасность. Также полагаю невозможным сближение Евросоюза с Россией. Может, отдельные страны и будут сближаться, сотрудничать по отдельным программам. Но я не представляю, чтобы ЕС отказался, к примеру, от системы ПРО. Одно дело – сэкономить и отказаться от какой-то военной базы, но совсем другое – от существующей системы безопасности", – говорит Александр Мусиенко.

Потому, уверен эксперт, как европейские страны, так и Япония, Южная Корея, для которых присутствие США в регионе действительно гарантия безопасности, будут вынуждены идти на уступки Соединенным Штатам.

Напомним, Украина совсем недавно законодательно закрепила в Конституции курс на НАТО и ЕС.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.