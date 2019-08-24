Трамп повысил пошлины на товары из Китая

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на американскую продукцию стоимостью 75 млрд долларов (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на 250 млрд долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на 300 млрд долларов, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", — написал президент.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Позже США решили отложить введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама