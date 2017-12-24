Трамп поздравил американских военных с Рождеством

Сегодня, 22:06

Президент США отметил семьи военнослужащих, назвав их "самыми замечательными людьми на земле"

фото AFP
фото AFP

В воскресенье, в канун Рождества, президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с американскими военнослужащими, в ходе которой поблагодарил их за службу, а семьи военных – за приносимые ими жертвы.

Об этом сообщает "Голос Америки"

"Я хочу пожелать всем очень-очень счастливого Рождества, – сказал президент. – Мы снова можем с гордостью говорить "Рождество". У нас будет замечательный год. Это будет невероятный год. Я очень рад передать слова поздравления от имени первой леди, от имени всей моей семьи и – что самое важное – от имени американского народа. Сегодня и каждый день мы невероятно благодарны вам и вашим семьям. У вас потрясающие семьи. Их всегда недооценивают, семьи военных, но это самые замечательные люди на земле".

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Фраза Трампа о том, что при нем можно снова говорить "Счастливого Рождества" можно интерпретировать как то, что предшественники нынешнего президента ее не произносили.

Однако телекомпания MSNBC опубликовала видео с Бараком Обамой, который в бытность президентом неоднократно говорил "Счастливого Рождества".

В планах Трампа на воскресенье значится также отслеживание перемещений Санта-Клауса по США в компании американских военных из противовоздушной обороны. Трамп проводит Рождество в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьезно работать" во время рождественских каникул и пристально следить за ситуацией с КНДР и террористической группировкой "Исламское государство".

Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".
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