Трамп поздравил "Биби" с победой на выборах, оппозиция признала поражение
Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения
Президент США Дональд Трамп в среду позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его победой на парламентских выборах, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера.
"Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру (Израиля – ред.) Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на выборах", – говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.
"Нетаньяху поблагодарил Трампа за его поддержку Израиля, включая признание Иерусалима и Голанских высот (израильскими – ред.), а также – за его жесткую позицию по Ирану", – отмечается в заявлении.
Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения. Трамп позвонил Нетаньяху, находясь на "Борту номер один". Он направляется из Вашингтона в Техас. Ранее, общаясь с журналистами перед вылетом, он заявил, что "победа Биби – это хороший знак для мира".
"Все говорили, что мира на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами быть не может, но я думаю, что у нас есть шансы. Я думаю, что с победой Биби наши шансы (на мирное урегулирование – ред.) выше", – сказал Трамп.
В свою очередь, лидеры оппозиционного политического альянса "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид в среду признали поражение на парламентских выборах в Израиле, передает The Times of Israel.
Оппозиционеры пообещали продолжить борьбу за власть в Израиле.
Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из возможных 120. При этом основные конкурирующие партии – правящая правая партия премьера Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" – получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.
Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.
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