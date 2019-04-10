Трамп поздравил "Биби" с победой на выборах, оппозиция признала поражение

Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения

Фото: AFP

Трамп поздравил "Биби" с победой на выборах, оппозиция признала поражение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e3a/f53/5cae3af53f18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e3a/f53/5cae3af53f18d.jpg 2019-04-10T21:49:00+03:00 США Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения

Президент США Дональд Трамп в среду позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его победой на парламентских выборах, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера.

"Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру (Израиля – ред.) Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на выборах", – говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.

"Нетаньяху поблагодарил Трампа за его поддержку Израиля, включая признание Иерусалима и Голанских высот (израильскими – ред.), а также – за его жесткую позицию по Ирану", – отмечается в заявлении.

Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения. Трамп позвонил Нетаньяху, находясь на "Борту номер один". Он направляется из Вашингтона в Техас. Ранее, общаясь с журналистами перед вылетом, он заявил, что "победа Биби – это хороший знак для мира".

"Все говорили, что мира на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами быть не может, но я думаю, что у нас есть шансы. Я думаю, что с победой Биби наши шансы (на мирное урегулирование – ред.) выше", – сказал Трамп.

В свою очередь, лидеры оппозиционного политического альянса "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид в среду признали поражение на парламентских выборах в Израиле, передает The Times of Israel.

Оппозиционеры пообещали продолжить борьбу за власть в Израиле.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из возможных 120. При этом основные конкурирующие партии – правящая правая партия премьера Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" – получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.

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