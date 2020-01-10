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Трамп поздравил Ким Чен Ына: что президент написал в письме

10 января, 13:36

Из Белый дома передали в Пхеньян сообщение с наилучшими пожеланиями их лидеру

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с днем рождения, несмотря на некоторый ступор в процессе денуклеаризации КДНР.

Об это сообщило агентство Yonhap, отметив, что письмо с поздравлениями из Белого дома северокорейскому диктатору 10 января передали представители администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

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"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", – заявил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён.

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Напомним, в феврале прошлого года во Вьетнаме состоялся саммит глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Несмотря на провал переговоров, Вашингтон продолжит контакты в Пхеньяном. Однако КНДР продолжила ядерные пуски, испытания на своих полигонах и даже обвинила американского госсекретаря Майка Помпео в срыве диалога Пхеньяна и Вашингтона.

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КНДР День рождения Южная Корея Ким Чен Ын Северная Корея Дональд Трамп денуклеаризация

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