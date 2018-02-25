Трамп пожаловался, что против него ведут "охоту на ведьм"

Сегодня, 08:56

Президент США заверил, что у Путина нет компромата на него

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз заявил, что у России нет на него компромата.

В "Твиттере" он процитировал телеканал "Фокс-ньюс", отметивший, что "у России никогда не было компрометирующей информации о Дональде Трампе".

"Конечно же. Потому что ничего компрометирующего нет и не было", – отметил он.

Кроме того, президент назвал расследование данных о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ "охотой на ведьм", а также "ужасным нарушением закона".

Наконец, Трамп вновь раскритиковал своего предшественника на посту президента Барака Обаму за неспособность противостоять приписываемым России попыткам повлиять на американские выборы.

"И Обама ничего не предпринял в том, что касается России", – написал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

Ранее Трампа удивило, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы не коснулось Обамы.

Также сообщалось, что американским дипломатам запретили наблюдать за выборами президента РФ.
США, расследование, Дональд Трамп, рф
Источник:

Интерфакс-Украина

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