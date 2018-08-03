Трамп пожаловался на королеву Елизавету II

Президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы

Президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что королева Елизавета II заставила его ждать во время его первого официального визита в Великобританию. Об этом пишет Politico.

Выступая в четверг на собрании в Пенсильвании, Трамп заявил, что прибыл на 15 минут быстрее на встречу с "невероятной королевой". Он критиковал "фейковые, фейковые отвратительные новости", в которых утверждалось, что он был единственным, кто опоздал на встречу.

Президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы.

"Я приземлился ... И ждал с охраной короля и королевы ... Я ждал. Я прибыл на 15 минут быстрее и ждал с моей женой, это нормально. Это же королева, не так ли? Мы можем ее ждать. Но я прибыл чуть быстрее" , – рассказал Трамп своим сторонникам.

Трамп также отрицал, что его прием продлился дольше, чем планировалось. Он убеждал, что не знал о запланированной 15-минутной продолжительности встречи и добавил, что "она длилась видимо с час", потому что они "поладили" с королевой.

Накануне в четверг Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. На банкете, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа в Лондон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза позволит заключить сделку о свободной торговле с США.