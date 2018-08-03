Трамп пожаловался на королеву Елизавету II

Сегодня, 00:19

Президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что королева Елизавета II заставила его ждать во время его первого официального визита в Великобританию. Об этом пишет Politico.

Выступая в четверг на собрании в Пенсильвании, Трамп заявил, что прибыл на 15 минут быстрее на встречу с "невероятной королевой". Он критиковал "фейковые, фейковые отвратительные новости", в которых утверждалось, что он был единственным, кто опоздал на встречу.

Президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы.

"Я приземлился ... И ждал с охраной короля и королевы ... Я ждал. Я прибыл на 15 минут быстрее и ждал с моей женой, это нормально. Это же королева, не так ли? Мы можем ее ждать. Но я прибыл чуть быстрее" , – рассказал Трамп своим сторонникам.

Трамп также отрицал, что его прием продлился дольше, чем планировалось. Он убеждал, что не знал о запланированной 15-минутной продолжительности встречи и добавил, что "она длилась видимо с час", потому что они "поладили" с королевой.

Накануне в четверг Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. На банкете, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа в Лондон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза позволит заключить сделку о свободной торговле с США.
Великобритания, США, Елизавета II, Трамп

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