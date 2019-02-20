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Трамп пожелал удачи своему "сумасшедшему" сопернику на выборах

Сегодня, 15:35

77-летний сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о своем участии в президентской гонке в 2020 году

Берни Сандерс
Берни Сандерс. Фото: Flickr
Трамп пожелал удачи своему "сумасшедшему" сопернику на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d56/6d0/5c6d566d03b1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d56/6d0/5c6d566d03b1b.jpg США 77-летний сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о своем участии в президентской гонке в 2020 году

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о его намерении баллотироваться на должность президента США на выборах в 2020 году.

"Сумасшедший Берни только что вступил в гонку. Желаю ему всего наилучшего!" — написал глава Белого дома в своем Twitter 20 февраля.

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"Я хотел, чтобы об этом в первую очередь узнали жители штата Вермонт. Я обещаю, что, отправившись по стране, я возьму с собой ценности, которыми мы все в Вермонте гордимся: веру в справедливость, общественный дух, народную инициативу — вот с чем я поеду по всей стране", — заявил он в эфире Общественного радио Вермонта.

Главный соперник Хиллари Клинтон на праймериз в 2016 году назвал Трампа "позором США", "паталогическим лжецом", а также расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом.

Таким образом, на данный момент о своих кандидатурах уже объявили конгресвумен Тулси Габбард, сенаторы Кори Букер, Кирстен Джиллибранд, а также мэры Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг и Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.

Напомним, что одним из кандидатов от демократов на выборах в 2020 году станет экс-секретарь жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро, который является потомком мексиканских мигрантов.

Кроме того, об участии в президентской гонке в США заявила и сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которую высмеял Дональд Трамп.

Также мы писали, что Трамп требовал от американской Генеральной прокуратуры расследования дела о вмешательстве Украины в американские президентские выборы.

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Тег Трамп, Дональд Трамп, выборы в США, Сандерс

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