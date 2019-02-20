Трамп пожелал удачи своему "сумасшедшему" сопернику на выборах
77-летний сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о своем участии в президентской гонке в 2020 году
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о его намерении баллотироваться на должность президента США на выборах в 2020 году.
"Сумасшедший Берни только что вступил в гонку. Желаю ему всего наилучшего!" — написал глава Белого дома в своем Twitter 20 февраля.
77-летний демократ Сандерс объявил о своем участии президентской гонке накануне.
"Я хотел, чтобы об этом в первую очередь узнали жители штата Вермонт. Я обещаю, что, отправившись по стране, я возьму с собой ценности, которыми мы все в Вермонте гордимся: веру в справедливость, общественный дух, народную инициативу — вот с чем я поеду по всей стране", — заявил он в эфире Общественного радио Вермонта.
Главный соперник Хиллари Клинтон на праймериз в 2016 году назвал Трампа "позором США", "паталогическим лжецом", а также расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом.
Таким образом, на данный момент о своих кандидатурах уже объявили конгресвумен Тулси Габбард, сенаторы Кори Букер, Кирстен Джиллибранд, а также мэры Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг и Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.
Напомним, что одним из кандидатов от демократов на выборах в 2020 году станет экс-секретарь жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро, который является потомком мексиканских мигрантов.
Кроме того, об участии в президентской гонке в США заявила и сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которую высмеял Дональд Трамп.
Также мы писали, что Трамп требовал от американской Генеральной прокуратуры расследования дела о вмешательстве Украины в американские президентские выборы.
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