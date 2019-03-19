Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты Министерству внутренней безопасности США
К сообщению в соцсети он прикрепил снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов
Президент США Дональд Трамп перечислил американскому Министерству внутренней безопасности США 100 тысяч долларов из зарплаты.
Об этом глава американской державы написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Эту я отдаю Министерству внутренней безопасности", — написал Трамп.
К записи в Twitter Трамп прикрепил фото чека на сумму в 100 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Трамп отказался от зарплаты президента. Но ее необходимо выплачивать, и американский президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.
Ранее Трамп подписал в присутствии членов администрации документ, накладывающий вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.
Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.
Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.
При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты Министерству внутренней безопасности США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп очень грубо оскорбил бывшего вице-президента США
Президент назвал Джо Байдена "человеком с низким IQ"
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации
Теракт в Новой Зеландии: появилась жесткая реакция Трампа и других лидеров
Мировые лидеры однозначно поддержали новозеландский народ и осудили кровавую атаку в двух мечетях Крайстчерча
Северная Корея может отказаться от дальнейших переговоров с США о денуклеаризации
Северная Корея не хочет идти на уступки США