Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты Министерству внутренней безопасности США

К сообщению в соцсети он прикрепил снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов

Фото: AFP

Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты Министерству внутренней безопасности США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg 2019-03-19T01:26:00+02:00 США К сообщению в соцсети он прикрепил снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп перечислил американскому Министерству внутренней безопасности США 100 тысяч долларов из зарплаты.

Об этом глава американской державы написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Эту я отдаю Министерству внутренней безопасности", — написал Трамп.

К записи в Twitter Трамп прикрепил фото чека на сумму в 100 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Трамп отказался от зарплаты президента. Но ее необходимо выплачивать, и американский президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

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Ранее Трамп подписал в присутствии членов администрации документ, накладывающий вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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