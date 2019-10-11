Трамп позволит вводить санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

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Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Приказ делегирует полномочия министру финансов, по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против индивидуальных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые повлекут за собой ухудшение мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", – отмечается в заявлении.

Также указ Трампа наделит полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

"По указанию президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции при необходимости", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

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По словам Мнучина, который ранее в пятницу встретился с Трампом, он уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Приказ разработан с целью "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

"Мы способны вырубить экономику Турции, если в этом появится необходимость", – сказал Мнучин на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Мнучин прокомментировал идею введения санкций против Анкары в ответ на ее военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Пока что таких американских санкций нет.

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Напомним, что в результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", – цитирует агентство Anadolu турецких военных.

Отмечается, что в ходе боевых действий были нейтрализованы (то есть убиты либо взяты в плен) 342 участника курдских "Отрядов народной самообороны".

Ранее сообщалось о нейтрализации 277 курдских бойцов в Сирии. При этом как минимум один погибший был и с турецкой стороны.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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